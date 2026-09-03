Agosto de 2026 fue el mes más seco registrado en El Salvador, según el Ministerio de Medio Ambiente

Agosto de 2026 cerró como el mes más seco desde que se tienen registros en El Salvador, con precipitaciones muy por debajo del promedio histórico y temperaturas excepcionalmente altas que establecieron nuevos récords dentro del mismo mes, según confirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Para septiembre, el pronóstico oficial indica que se esperan lluvias en la mayor parte del país, aunque con un escenario por debajo de lo normal en buena parte del territorio.

Los mayores acumulados, que podrían alcanzar entre 400 y 500 milímetros, se concentrarían en la franja norte y sectores del occidente y centro.