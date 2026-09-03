Agosto 2026 el más seco del que se tiene registro

En algunos puntos del país, incluso se establecieron nuevos récords de temperatura dentro del mismo mes según registros del Ministerio de Medio Ambiente.

Además, durante septiembre se esperan lluvias en la mayor parte de El Salvador, aunque con un escenario por debajo de lo normal en buena parte del territorio.

Los mayores acumulados de entre 400 y 500 milímetros, podrían registrarse en la franja norte y sectores del occidente y centro, mientras que en el resto del país las cantidades oscilarían entre 200 y 300 milímetros.