Francesa clara y francesa oscura son los estilos de corte de cabello más solicitados en las últimas horas, al menos en las barberías ubicadas en Santa Tecla, este barbero revela que la mayoría de clientes han sido menores estudiantes quienes deben cumplir la disposición del Ministerio de Educación.

Pero si usted se pregunta cuál es el precio por tener estos estilos, pues los cortes van desde los tres dólares en adelante, esteban otro peluquero de profesión dijo que desde que se conoció la medida su trabajó aumentó.

La medida es de carácter obligatoria para todos los estudiantes a nivel nacional, aunque el comunicado menciona un corte de cabello adecuado, sin dar detalles muchos han optado por los estilos más clásicos.