Más de una veintena de expositores de lego se reunieron para mostrar sus más valiosas piezas en San Salvador, desde las más pequeñas, hasta las más impresionantes, además, muchos fanáticos se vieron atraídos por la expo lego, uno de ellos fue Dennis Navas, quien desde su corta edad ya tiene un gran catálogo de estas figuras.

Otros coleccionistas, ven este tipo de actividades como un hobby, que algunos llevan haciendo desde que eran niños.

La exposición fue organizada por Brick Amigos El Salvador, un grupo de personas que comparten la idea de coleccionar los diferentes personales de la marca lego.

Lego nace en 1932 en Dinamarca, en la actualidad es una consolidada empresa global, que, y tiene una amplia gama de productos, de parque temáticos, películas, videojuegos, entre otros, los cuales son coleccionables por muchos fanáticos a escala mundial.