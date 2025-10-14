Varias personas fueron evacuadas de sus hogares en la colonia Miramar de Los Planes de Renderos, debido al colapso de un puente peatonal que conecta la calle Maximiliano Martínez con la colonia ocasionado por las intensas lluvias de las últimas horas; elementos de cruz verde salvadoreña, informaron que solo se atendieron a personas con crisis nerviosas quienes fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a viviendas de familiares cercanos para resguardarse del peligro.

Además, estas precipitaciones causaron varios derrumbes, en el kilómetro 12 de la carretera que conduce a Panchimalco, rocas de gran magnitud cayeron sobre la vía, obstruyendo el paso en uno de los carriles, debido a la inestabilidad del terreno no es posible realizar la detonación, por lo que señalizado para advertir de la problemática a los conductores.

Mientras que en la calle que conduce hacia Tamanique en La Libertad, maquinaria del Ministerio de Obras Públicas llegó para remover un derrumbe que se había registrado en la zona, impidiendo también el paso en uno de los carriles, mismo caso se reportó en la calle que conduce a Concepción de Ataco en Ahuachapán, donde tierra, rocas y ramas interfirieron el paso.

En la carretera que conduce a San Dionisio en Usulután, la calle que dirige a Concepción Oriente en Usulután, en Quintas Doradas de Panchimalco, y en la calle El Guaje en Santo Tomas, fueron algunos de los lugares donde elementos de Protección Civil realizaron el retiro de árboles que habían caído por las lluvias y vientos que se registraron, situación que afectada la movilidad, la cual fue reestablecida al finalizar las intervenciones.