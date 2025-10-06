Es el momento cuando suena la alarma en la comunidad Darío González en el barrio San Jacinto de San Salvador, las más de 100 familias aquí siguen en peligro y durante las últimas horas sus casas se han vuelto a inundar por el desborde del río Acelhuate. Como medidas de protección para sus pertenencias instalaron laminas en sus ventanas y puertas, sin embargo, durante las lluvias el agua no cede y la zozobra vuelve al lugar.

Cada época lluviosa la comunidad sufre inundaciones, el problema no es nuevo, llevan así más de dos décadas, un equipo de Protección Civil creado por habitantes de la zona, se encuentran activos sin importar la hora durante la alerta por más precipitaciones emitida a nivel nacional.

Las condiciones del clima para las próximas horas se mantendrán, y se esperan lluvias durante la tarde y noche, además de ráfagas de viento de hasta 18 km por hora acompañado de actividad eléctrica.

Mientras tanto esta comunidad sigue esperando respuesta de las autoridades para la construcción de un muro perimetral en la comunidad que permita desviar en cause del río y evitar que esta historia se siga repitiendo.