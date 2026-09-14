Afectaciones por lluvias durante el fin de semana

Uno de los incidentes más graves ocurrió cuando un árbol cayó sobre varios vehículos que circulaban por la zona, dejando a siete personas atrapadas y lesionadas.

El hecho se registró en el final de la 29 calle oriente, frente a la unidad médica del ISSS Atlácatl, donde equipos de rescate y Protección Civil trabajaron para liberar a los afectados.

La unidad de rescate de Comandos de Salvamento, con el apoyo de Protección Civil municipal, utilizó motosierras para retirar el árbol y liberar los vehículos.

Pero este no fue el único incidente provocado por las lluvias.

En la colonia San Antonio en Lourdes, Colón, otro árbol cayó sobre un vehículo particular. En este caso, no se reportaron personas lesionadas, pero sí daños materiales.

La caída de otro árbol también provocó restricción de movilidad en la carretera hacia Comasagua, al bloquear completamente uno de los carriles.

Mientras que, en el distrito de Mejicanos, San Salvador, equipos tácticos de Protección Civil removieron un árbol de gran magnitud que cayó sobre una vivienda ubicada en la calle finca las valencias.

Las afectaciones no se limitaron a la zona central.

En Santa Ana, específicamente en el sector conocido como aldea San Antonio, las intensas lluvias provocaron inundaciones y el incremento de los caudales.

Siempre en Santa Ana, en los alrededores del estadio Oscar Alberto Quiteño, las inundaciones generaron complicaciones para los conductores, con vehículos afectados y dificultades para acceder a la zona.

Otro de los puntos impactados fue el sector del parque Colón, donde el agua incluso brotaba de los tragantes como consecuencia de la acumulación provocada por las lluvias.