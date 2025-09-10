Son imágenes grabadas de forma aficionada en el río Guilapa en Ilopango donde una mujer de 50 años de edad fue arrastrada varios metros por una corriente luego de que una tubería colapsada metros arriba, la persona fue rescatada con vida y atendida por Comandos de Salvamento y luego traslada al hospital San Bartolo.

En otro caso un vehículo particular cayó del puente Sisicua en Dolores, Cabañas, el conductor fue atendido en el lugar sin lesiones graves.

Mientras que el puente que conecta el cantón El Rodeo, el paraíso y San Francisco en San Pedro Perulapán en Cuscatlán resultó dañado por la crecida del río.

El país se encuentra bajo influencia de una onda tropical, el Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre posible inundaciones y crecidas súbitas, así como desbordamientos de ríos, se espera que las tormentas persistan durante toda la semana en la franja montañosa del país y durante las noches en la zona costera.