Varias comunidades resultaron perjudicadas por las lluvias registradas el pasado viernes por la noche. Alrededor de 130 viviendas sufrieron daños, de las cuales 110 fueron alcanzadas directamente por las inundaciones y 10 presentaron afectaciones leves. Una residente manifestó que cada año enfrentan este mismo problema en sus hogares.

Instituciones activaron sus protocolos para atender la emergencia en diferentes áreas de San Salvador, Troncal del Norte, 49 avenida sur, colonia Tutunichapa, comunidad Niñas Arrué, comunidad La Mascota entre otras. Carlos Fuentes vocero de Comandos de Salvamento brindo un balance sobre las emergencias atendidas.

Las instituciones advirtieron sobre lluvias continuas, riesgo de caída de árboles, y deslizamientos. Por ello animan a la población para seguir indicaciones en caso de evacuar sus viviendas.