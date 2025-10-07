Este adulto mayor fue evacuado de su vivienda en la colonia Estero Mar en La Libertad, ya que residía en una zona propensa a inundaciones. Esta fue una de las tantas emergencias atendidas en las últimas horas a raíz de las lluvias. Como este otro caso en el que personal de la alcaldía de La Libertad Sur tuvo que retirar un derrumbe a la altura de la finca San Cristóbal en El Boquerón, el paso vehicular fue restablecido tras el desalojo de los escombros.

Sobre la calle que conduce al cantón San José Obrajuelo en La Paz Este, un árbol cayó sobre la carretera impidiendo el paso de vehículos en el sector. Mismo escenario ocurrió en el kilómetro 80 de la carretera Panamericana en el distrito de El Porvenir en Santa Ana Oeste, donde un árbol de considerables dimensiones cedió y restringió un carril de dicha arteria.

Bomberos también removieron un árbol caído en el barrio La Esperanza en La Paz Centro; mientras que personal de Protección Civil municipal de la capital, evaluó los daños dejados por el colapso de un muro en la calle Turrialba en la colonia San Francisco.

Por otro lado, sobre el kilómetro 20 de la autopista a Comalapa; un derrumbe de tierra obstaculizó el paso en dos carriles de la carretera con sentido al aeropuerto internacional, justo antes de llegar al desvió de Santo Tomas. Y en la calle a Panchimalco también fue removido otro derrumbe que afectó el tránsito de los automovilistas.