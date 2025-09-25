Un 9% disminuyó la producción de caña de azúcar durante la última cosecha, la Asociación Azucarera de El Salvador señaló que esto se encuentra relacionado con los impactos que está causando el cambio climático en el país, reducción que podría representar 40 millones de dólares menos en exportación.

En promedio, anualmente el sector produce 6 millones de toneladas de caña de azúcar, representando 700,000 toneladas de azúcar y 300,000 toneladas de melaza, con la cual se logra abastecer la demanda de consumo en el país y la exportación a un aproximado de 25 países.

Una de las dificultades que ha estado enfrentando el sector azucarero es la falta de mano de obra, por el desinterés que existe de los jóvenes a dedicarse a los trabajos agrícolas, déficit que están sustituyendo con el uso de maquinaria, procesos que además son más amigables con el medio ambiente.

Estas declaraciones se dieron durante el sexto Foro de Agroindustria Azucarera de El Salvador, que reunió a lideres del sector, expertos nacionales e internacionales, para debatir sobre los retos y oportunidades de la industria, incorporando la innovación y el cuidado de los recursos naturales.