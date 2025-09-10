La miopía es un problema de refracción del ojo que dificulta ver con claridad los objetos lejanos, ya que las imágenes se enfocan por delante de la retina. Especialistas alertan que el uso excesivo de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y tablets está contribuyendo al aumento de este problema visual, especialmente entre los niños.

El especialista señala que este padecimiento se atiende con gotas que mejoran la miopía, más no la eliminan, así como gafas especiales que ayudan al niño a ver mejor.

Según el especialista, este padecimiento se ha incrementado a raíz de la educación virtual, pero señala que de no atenderse se podría convertir en una problemática pandémica en los próximos años.

Si usted nota que a su hijo se acerca los objetos, se centra en cosas lejanas al momento de observarlas, tiene a entrecerrar los ojos para ver con claridad, tiene fatiga ocular o dolores de cabeza, pueden ser síntomas de miopía, por lo que se recomienda asistir al oftalmólogo lo más pronto posible para iniciar su tratamiento y detener la enfermedad.