Aeropuerto del Pacífico en La Unión iniciaría operaciones comerciales en el segundo semestre de 2027 

El nuevo Aeropuerto del Pacífico, en La Unión, podría iniciar operaciones comerciales en el segundo semestre de 2027. Se prevé que la terminal aérea atienda entre 300,000 y 365,000 pasajeros al año y realice unas 2,000 operaciones de vuelos anuales.

Las obras de terracería ya fueron completamente terminadas, según informaron las autoridades. Actualmente se construye la terminal, descrita como una obra arquitectónica sumamente moderna.

La infraestructura será clave no solo para el turismo, sino también para el comercio y la inversión en la zona oriental del país.

Los responsables del proyecto invitarán próximamente a constatar los avances de la construcción. La puesta en marcha de la terminal permitirá que los viajeros lleguen directo al oriente del país.