Aerocable avanza: 8 de 23 torres ya están instaladas en San Salvador

El proyecto del Aerocable continúa avanzando con la instalación de 8 de las 23 torres previstas, según informó el Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes.

El sistema tendrá capacidad para transportar 3,500 pasajeros por sentido cada hora y contará con cuatro estaciones: Zacamil, Universidad de El Salvador, Centro de Gobierno y Centro Histórico.

El Viceministerio de Transporte señaló que será una alternativa para reducir el tráfico vehicular en el área metropolitana de San Salvador.

El proceso es secuencial: primero se colocan los postes y se trabajan las estaciones, luego se conectan los cables, motores y el sistema eléctrico y mecánico.