Un experto en el tema advirtió que las ofertas publicadas en redes sociales para reclutar salvadoreños y enviarlos a combatir a Rusia son un engaño.

A través de la publicidad prometen bonos y salarios elevados, pero los llevan a países como carne de cañón.

Un general de la Fuerza Armada en situación de retiro señaló que ha sabido de casos como estos y que muchos salvadoreños ya han caído. Indicó que hay desaparecidos en Rusia y que también podrían existir en Ucrania.

Explicó que en El Salvador hay mucha gente diestra en aspectos de armas, como ex policías y ex militares que, al retirarse, no encuentran oportunidades para incorporarse a la actividad productiva. Añadió que la oferta les cae como anillo al dedo, pero es un engaño.