Adultos mayores afiliados a FUSATE desfilaron conmemorando los 197 años de Independencia de El Salvador, reviviendo con alegría y amor patrio sus experiencias juveniles en celebraciones escolares.

Participantes como un entusiasta hombre de 81 años destacaron que la actividad les permite recordar el sentimiento de aquellos años mientras celebran «para sí mismos» con energía renovada.

La institución organizó el evento en calles aledañas a sus instalaciones, donde los adultos mayores lucieron atuendos típicos y accesorios coloridos mientras bailaban y compartían su orgullo nacional, demostrando que la edad no limita el fervor patriótico y la capacidad de revivir tradiciones con un significado personal profundo.