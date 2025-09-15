El pabellón nacional, cachiporristas, danza folclórica, una banda de paz, afiliados con sus banderas de El Salvador y más, formaron parte del desfile en conmemoración de los 204 años de independencia de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad, el cual estuvo organizado por estos adultos mayores que se preparando durante varios meses para la actividad.

Fueron más de 100 adultos mayores los que participaron en la actividad que dicen él hace recordar su infancia, tiempo en el que también formaban parte de los desfiles.

Y es que desde semanas anteriores, estos adultos mayores han estado participando de una serie de actos cívicos en conmemoración a la independencia, para mantener vivas las costumbres y tradiciones del país; además, estos eventos representan la autodepencia que ellos han aprendido a desarrollar dentro de la institución, señaló la presidenta de Fusate.

Durante una hora aproximadamente, estos adultos mayores recorrieron las calles cercanas a Fusate en la colonia Costa Rica en San Salvador, habitantes de la zona salían de su casa emocionados por verlos pasar y para lucirse en las calles del sector fueron apoyados por la banda del Instituto General Manuel José Arce, finalizaron la actividad con un acto solemne en la institución, donde se realizaron la presentación de los signos patrios, historia del país y bailes.