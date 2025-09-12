Adultos mayores encabezaron actos cívicos y un desfile organizado por Fusate, como parte de la conmemoración de los 204 años de Independencia del país.

La actividad, que reunió a decenas de participantes en un ambiente de orgullo y tradición, buscó resaltar el aporte de esta población que conserva y transmite los valores patrios.

La celebración, que se desarrolló con emotivas expresiones culturales y de memoria histórica, reafirma el compromiso de mantener vivas las raíces nacionales en cada generación.