¡Adiós al miedo! Familias regresan a sus casas tras huir de las pandillas

Hace 11 años, al menos 64 familias de los condominios San Valentín, al norte de Mejicanos, abandonaron sus viviendas tras recibir amenazas de pandillas. Wilfredo Ortiz fue uno de los desplazados y contó que las familias fueron advertidas de que debían irse si no colaboraban.

Con el paso del tiempo, algunas de las familias que huyeron regresaron a sus hogares, mientras que otras optaron por alquilar sus inmuebles.

Vecinos como Ana López, quien lleva más de 35 años en la zona, decidieron permanecer pese a las amenazas. Actualmente, aseguran que el sector se encuentra tranquilo y que el temor ha desaparecido.

Por otra parte, en Honduras unas 10 familias en Tegucigalpa abandonaron sus viviendas tras recibir amenazas de pandillas.