La cantante británica Adele es una de las opciones que manejan Roc Nation de Jay-Z y la NFL para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, según adelantó un medio estadounidense.

Fuentes cercanas a la intérprete confirmaron que fue contactada para el célebre espectáculo, aunque aún no existe un contrato formal.

Otras estrellas como Taylor Swift y Miley Cyrus también figurarían en la lista de posibles candidatas, en un proceso cuya selección final se anuncia normalmente en septiembre.

Adele ha asistido previamente al evento como aficionada, pero no para actuar.