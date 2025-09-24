El Salvador sigue siendo vulnerable al cambio climático y a los fenómenos naturales. El impacto de estos afecta mayormente a las comunidades de bajos recursos económicos, afirman expertos.

Para minimizar las afectaciones por desastres naturales, Cruz Roja salvadoreña en conjunto con la cooperación alemana, impulsan el proyecto readapta; iniciativa que surgió en mayo y que en tres años espera beneficiar a más de 10,000 familias. Actualmente están trabajando en 10 comunidades del oriente del país donde se han registrado daños por eventos climáticos.

En otras zonas la institución también impulsa proyectos de adaptación y resiliencia al cambio climático a través de la educación y sensibilización.

Cruz Roja salvadoreña también considera importante que las instituciones gubernamentales se unan para abordar estos temas, por lo que desarrollaron un foro donde se compartieron experiencias y se resaltó la importancia del apoyo entre entidades como Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente.