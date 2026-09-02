Adal Ramones y Danny Fornaris llegan a la Teletón 2026

Adal Ramones y Danny Fornaris son las grandes figuras confirmadas para la Teletón 2026. El evento vuelve a la presencialidad el 25 y 26 de septiembre en en el Complejo deportivo BeSport.

El comediante mexicano Adal Ramones regresa a la Teletón después de varios años, generando gran expectativa entre el público salvadoreño.

El puertorriqueño Danny Fornaris, reconocido productor musical y cantante, llega junto a su esposa Jani Sánchez, mientras que el artista nacional Raúl Castaneda estrenará el himno oficial «El abrazo que nos une», compuesto especialmente para esta edición.

Las donaciones se reciben en Banco Agrícola (cuenta 500-210-0000) o en teleton.org.sv. La Fundación Teletón Pro-Rehabilitación (FUNTER) atiende a 400 personas al día con rehabilitación gratuita.