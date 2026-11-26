Un jurado investigador federal de Los Ángeles acusó formalmente a Thomas Wayne Markle, padre distanciado de Meghan, duquesa de Sussex, por conservar material de abuso sexual infantil.

De ser condenado, Markle, de 82 años, podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión, según un comunicado del Fiscal Federal de Los Ángeles.

Las imágenes incluyen fotografías en las que se aprecia al propio Markle con menores prepúberes. Markle fue arrestado a principios de noviembre después de que funcionarios federales informaran haber encontrado docenas de imágenes ilícitas, incluidos negativos, diapositivas y libros, en una instalación de almacenamiento en Los Ángeles. Los documentos judiciales también señalan que Markle poseía material similar en Filipinas.