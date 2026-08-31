Acusan de homicidio a la tripulación del barco hundido en Chipre

Ordenaron el arresto bajo cargos de homicidio por negligencia e imprudencia, de los ocho tripulantes del barco cuyo naufragio al norte de la isla de Chipre ha dejado ocho muertos y dieciocho desaparecidos.

Las autoridades judiciales también ordenaron la captura del gerente de la empresa turca propietaria del barco siniestrado el domingo, un catamarán de 40,5 metros que se hundió con 259 pasajeros y ocho tripulantes a bordo cuando cubría la ruta entre Girne, en el norte de Chipre, y el puerto de Tasucu en Turquía.

El juez responsable ha ordenado el arresto de los sospechosos por un plazo inicial de tres días para dar tiempo a los investigadores de reunir los datos técnicos pendientes, revisar el cuaderno de bitácora de la nave y recabar testimonios de los 241 supervivientes rescatados.