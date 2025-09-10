Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue acusado en una corte federal de Nueva York de conspiración, crimen organizado y explotación infantil, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, el religioso de 56 años habría creado una estructura paralela a la institución, la cual fue utilizada para fraguar una red sistemática de abusos sexuales contra menores, inicialmente vinculada a satisfacer a su padre y exlíder Samuel Joaquín, fallecido en 2014.

Aunque Naasón ya cumple una condena de 16 años en California por delitos sexuales, este nuevo proceso profundiza la controversia y expone la magnitud de los crímenes que habrían sido encubiertos dentro de la organización religiosa.