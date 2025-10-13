Hasta 850 toneladas de basura se recolectan diariamente en el centro de San Salvador. Para que tenga una idea de la magnitud, esto equivale a aproximadamente 1.7 millones de bolsas de basura grandes.

Un 10% de esta corresponde a desechos localizados en tragantes, pozos y tuberías, así como de ríos y quebradas. De acuerdo con German Muñoz, director de desechos sólidos, en el municipio se tienen instalados alrededor de 500 basureros, sin embargo, destaca que muchas personas botan la basura fuera de estos.

Y es que este tipo de prácticas, se ha traducido en inundaciones en diferentes sectores, desde la comuna capitalina ya se han identificado algunos de los puntos en donde es recurrente como el bulevar Venezuela cerca del cementerio de La Bermeja, en las inmediaciones de la terminal de occidente y entre la sexta decima calle poniente y 25 avenida sur.

Pero en otros sectores como el río Matalapa, el río Arenal y la intersección entre la avenida Cuscatlán y bulevar Venezuela algunas personas arrojan desechos voluminosos, como refrigeradoras, colchones y sillones: por este tipo de hechos se pueden imponer multas que van desde los 50 a los 850 dólares.

Si una persona tiene un desecho de este tipo o si ha sacado una cantidad considerable de basura puede comunicarse al call center 7129-4301.