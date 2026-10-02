Acumulación de basura en el río Grande de San Miguel

Colapsados y cubiertos de basura están varios kilómetros del río Grande de San Miguel, la acumulación de desechos ha obligado a las autoridades a ingresar maquinaria para intentar liberar el cauce, los residuos también se extienden por los terrenos cercanos al río, en Casa Mota, cantón El Brazo en El Tránsito.

La situación ha empeorado en los últimos dos años, según los habitantes, quienes señalan que la acumulación de desechos ha contribuido a generar anegamientos, incluso, el caudal del río habría tomado otro curso, afectando actualmente a decenas de familias y proliferando en el lugar especies como lagartos.

El ambientalista Ricardo Navarro considera que el estado debería regular la generación y el uso de plásticos y productos de un solo uso, señala que una parte importante de estos desechos termina en los ríos.

Actualmente, continúan los trabajos de remoción de desechos por parte del gobierno en la zona, las labores están previstas para continuar durante los próximos días.