Trump manifestó además su optimismo respecto a la liberación de los rehenes, asegurando que confía en que el lunes o martes finalmente sean entregados a Israel.

En medio de esta situación, la Organización de las Naciones Unidas anunció estar preparada para lanzar, en cuanto se formalice el alto el fuego en la franja de Gaza, un plan de 60 días para asistir a la población de este enclave palestino devastado por la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás.

Según declaraciones del jefe humanitario de la ONU, el organismo ya dispone de 170,000 toneladas de ayuda humanitaria, compuesta por alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.