Que el sector informal pueda acceder a más créditos bancarios es uno de los acuerdos alcanzados por el Consejo Superior del Trabajo y fue plasmado en un informe que será presentado al ejecutivo para su análisis. El organismo sugiere modificar la normativa bancaria y promover la cooperación con multilaterales.

Además de este tema, el consejo también logró acuerdos que buscan beneficiar al rubro textil y otros que involucran a los sindicatos. Los representantes del sector empleador y trabajador se mostraron conformes con los convenios alcanzados y esperan lograr mejoras en el tema laboral.

El consejo superior del trabajo se reunirá nuevamente el 14 de octubre para buscar más consensos.