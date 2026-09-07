Acuerdo con el FMI incluye reforma de pensiones

Tenemos un reporte sobre las pensiones y es que lo más reciente de una posible reforma, el FMI aclaró que en 2027 habría un cambio en el actual sistema, expertos no descartan aumentar los años para jubilarse.

El FMI reveló que una reforma de pensiones se realizará en 2027 en El Salvador, pero habla de cambios paramétricos, a que se refiere el fondo con ese concepto.

Uno de los principales objetivos es reducir la deuda pública. La meta es que esta represente el 80% del PIB para 2030, 75% para 2035 y baje de 70% para 2045. No se habla de pagar toda la deuda que ya haciende a más de 11,000 millones de dólares y 3 millones más de intereses, sino de ir reduciendo progresivamente el dinero.

El FMI pidió que para febrero de 2026 se presentara una reforma, sin embargo, nunca llegó a la Asamblea Legislativa, eso debido a que el sistema requiere ajustes para la sostenibilidad financiera a largo plazo. Mientras tanto los salvadoreños se encuentran a la espera de cuantos años más deberán continuar trabajando para poder jubilarse.