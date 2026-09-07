Acuerdo con el FMI incluye reforma de pensiones

El FMI reveló que una reforma de pensiones se realizará en 2027 en El Salvador, pero habla de cambios paramétricos, a que se refiere el fondo con ese concepto.

Uno de los principales objetivos es reducir la deuda pública. La meta es que esta represente el 80% del PIB para 2030, 75% para 2035 y baje de 70% para 2045. No se habla de pagar toda la deuda que ya haciende a más de 11,000 millones de dólares y 3 millones más de intereses, sino de ir reduciendo progresivamente el dinero.

El FMI pidió que para febrero de 2026 se presentara una reforma, sin embargo, nunca llegó a la Asamblea Legislativa, eso debido a que el sistema requiere ajustes para la sostenibilidad financiera a largo plazo. Mientras tanto los salvadoreños se encuentran a la espera de cuantos años más deberán continuar trabajando para poder jubilarse.