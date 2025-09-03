El fomento a las exportaciones, la formación del talento humano en el sector laboral, la modernización de la legislación laboral y la transición del mundo de la informalidad a la formalidad fueron algunos de los temas que se acordaron durante la primera sesión del Consejo Superior del Trabajo y una primera propuesta que se espera sea presentada en las próximas semanas al ejecutivo.

Otros de los puntos definidos en agenda es la reactivación económica, cuya clave aseguran es incrementar la inversión extranjera y local.

La ampliación del periodo del sector sindical será discutida en la próxima sesión.

La segunda sesión está programada para el 17 de septiembre, los equipos técnicos previamente definidos representados por los sectores deberán afinar las propuestas para que ese día se obtengan las propuestas que serán presentadas al ejecutivo.