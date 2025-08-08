Lanzan el modelo de Inteligencia Artificial más avanzado que existe, el ChatGPT 5 de OpenAI, la innovación es las capacidades que este sistema tiene, unificando los anteriores en uno solo, convirtiéndola en más precisa y eficaz, siendo más veloz, mejor capacidad de razonamiento, reconocimiento de contexto, y mejor respuesta a la resolución de problemas.

Una de las novedades que ninguna IA había incorporado en sus modelos, es el hecho que se convierta en un agente, pues GPT 5 está diseñado para operar de forma autónoma, ejecutando tareas con mínima supervisión humana.

La nueva versión no es un lanzamiento separado, más bien ha reunido lo mejor de sus versiones pasadas como GPT-3 en una estructura renovada, no solo eso, sino que viene con uno de los hitos más importantes de la Inteligencia Artificial, porque ahora cuenta con una ventana de contexto de hasta un millón de tokens, que es ideal para el manejo y procesamiento de grandes volúmenes de información. GPT 5 cuenta con mejoras significativas, que serán útiles para las empresas dedicadas al desarrollo de software.

Al tener una infraestructura modal, GPT 5 puede trabajar con texto, imágenes, audio y video, su memoria es mejorada, y puede recordar instrucciones y respuestas pasada, incluso después que el usuario haya cerrado sesión, es capaz de codificar en cualquier lenguaje de programación, incluso desarrollar aplicaciones en cuestión de minutos con un solo script, y algo muy importante es que han reducido las alucinaciones, siendo menos vulnerable a dar respuestas sin sentido. Según la empresa desarrolladora de esta IA, tienen al menos 5 millones de usuarios que pagan mensual una suscripción para hacer uso de estos modelos de Inteligencia Artificial. Existen dos planes disponibles, el plus de $20 mensuales, y el pro que se pagan $200 mensuales, comúnmente este último es más potente y siempre tiene las últimas novedades.