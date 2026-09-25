Actriz Susan Sarandon arrestada en manifestación frente a la ONU

La actriz Susan Sarandon fue detenida en Nueva York durante una protesta contra Benjamín Netanyahu. Ella figura entre los cerca de 100 detenidos cuando la policía dispersó una manifestación contra el primer ministro israelí.

Las imágenes muestran agentes de policía de Nueva York esposando a la protagonista de Thelma y Louise mientras el líder israelí participaba en la Asamblea General de la ONU.

El New York Post también informó que la actriz de la serie Hacks, Hannah Einbinder, fue sacada por las autoridades de esta manifestación organizada por Jewish Voice of Peace.

Una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo que los agentes recibieron reportes de una manifestación no programada de varias personas que bloqueaban la intersección, y que aunque advirtieron a los participantes que se retiraran, los manifestantes continuaron bloqueando el paso.