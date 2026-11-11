Actividad física en los jóvenes

Uno de cada cuatro adolescentes en todo el mundo declaró no haber tenido ningún día de actividad física durante la semana anterior, según las nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y es que especialistas recomiendan que los adolescentes realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, una práctica que, además de contribuir a la salud física, puede ayudar a prevenir enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.

En general, los adolescentes se mueven, en promedio, apenas 2.7 días por semana y solo el 14% reportó haber realizado al menos 60 minutos de actividad física durante los siete días, según el informe, las niñas presentan mayores niveles de inactividad, con un porcentaje del 28% frente a los niños con un 22%.

A pesar de estos estudios, en el país, algunos jóvenes aseguran que mantienen cierta actividad durante la semana, principalmente a través de caminatas.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de las adolescentes salvadoreñas de entre 11 y 17 años no alcanza los niveles recomendados de actividad física. Entre los hombres de esa misma edad, la proporción es del 83%, de acuerdo con las estimaciones del perfil de actividad física de El Salvador.