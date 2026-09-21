Aceras libres de obstáculos tras reordenamiento en Soyapango

Así es el movimiento de personas y vehículos en el sector donde recientemente se ejecutó un reordenamiento en Soyapango, San Salvador, las aceras lucen libres, sin obstáculos, quienes transitan a diario aseguran que ahora es más seguro, porque no tienen que exponerse a la calle.

Parte de la ciudadanía se mantiene a la expectativa para conocer cuál será el plan de reubicación destinado a los vendedores.

Se estima que de estos establecimientos comerciales dependían 450 personas, entre ellas, Gloria Menjívar, quien durante años trabajó en el sector, asegura que la municipalidad les planteó algunas opciones, pero hasta el momento ninguna se ha concretado, situación que la mantiene en incertidumbre.

La intervención se concentró en los alrededores del centro comercial ubicado sobre el bulevar del Ejército, así como en arterias como la avenida Cuba y calle Roosevelt, en estos puntos fueron desmontadas, en su mayoría, estructuras metálicas.