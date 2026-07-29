Acentos de la fonética salvadoreña

En la zona oriental de El Salvador existe una característica lingüística muy reconocida y es que algunas personas pronuncian la letra “S” con un sonido parecido a una “J” suave, especialmente cuando aparece al final de una sílaba o de una palabra.

Sin embargo, esta manera de hablar no significa una mala pronunciación ni una falta de conocimiento del idioma, por el contrario, los especialistas la consideran una variante regional del español, pero, ¿cuál es el origen de esta pronunciación?

De acuerdo con los expertos, este fenómeno se ha conservado a lo largo del tiempo en distintas comunidades del oriente salvadoreño, convirtiéndose en un rasgo que también refleja su identidad cultural.

Aunque muchas personas mantienen esta forma particular de hablar, otras han modificado su pronunciación al trasladarse a distintas zonas del país. Este es el caso de Delmy Velásquez, quien nació en la región oriental y, a los 12 años, se mudó a San Salvador.

Los especialistas señalan que la fonética de oriente continúa siendo uno de los rasgos más distintivos de la región salvadoreña.