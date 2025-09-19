Un fuerte accidente de tránsito ocurrió sobre el kilómetro 44 de la carretera panamericana, el Congo, a la altura de la finca San Cayetano. El percance dejó como saldo al conductor del automotor fallecido y a una mujer lesionada. Las víctimas eran empleados del Consejo Superior de la Salud Pública.

Además, debido a la poca visibilidad provocada por la lluvia, el conductor de un camión se accidentó detrás de una rastra en el Salitre, carretera a Quezaltepeque. Del impacto, el conductor quedó atrapado en la cabina, siendo auxiliado y trasladado a un centro asistencial.

En otro hecho, por ir manejando en sentido contrario, el conductor de un vehículo particular provocó un triple accidente de tránsito en la alameda Roosevelt y 25 avenida sur, cerca del parque Cuscatlán San Salvador. Uno de los conductores resultó lesionado.

Otra persona falleció atropellada en la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, a la altura de Cuyagualo, en Izalco. En este hecho el conductor responsable se dio a la fuga.

Y otra mujer fue atropellada en la prolongación de la avenida Masferrer norte San Salvador. Según testigos, la persona se cruzó la vía fue golpeada por un vehículo, cayó al otro lado de la carretera donde otro automotor la impactó quitándole la vida.

Según el observatorio vial, del 1 de enero al 18 de septiembre de 2025 ya se contabilizan 332 peatones fallecidos y más de 15 mil siniestros viales en el país.