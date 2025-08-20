Tres accidentes simultáneos en la Carretera de Oro y vías aledañas dejaron lesionados y daños materiales.

En el km 17, un automóvil perdió el control, se estrelló contra un árbol y lo arrancó de raíz; en San Martín, otro conductor impactó separadores y huyó presuntamente ebrio.

Mientras en el paso a desnivel de Apopa un motociclista fue arrollado causando congestionamiento, y en la Carretera Litoral de La Paz un ciclista fue atropellado y trasladado por Comando de Salvamento, según reportes de testigos y autoridades viales.