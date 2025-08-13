Hay un 68.4% de aumento de muertes en calles y carreteras causadas por el transporte colectivo es decir que en el país hubo 32 muertes entre el 1 de enero y el 6 de agosto. En 2024 en el mismo periodo se registraron 19 fallecimientos.

Usuarios consultados aseguran que los motoristas serían los culpables, además de las fallas mecánicas.

Las cifras muestras que los accidentes donde estuvo involucrado el transporte público incrementaron, también incrementaron hasta inicios de agosto se reportaron 666 siniestros viales, mientras que el año pasado para las mismas fechas hubo 597.

Y si hablamos de lesionados ahí si hay una reducción de apenas 23 personas. En lo que va del año se reportan al menos 361 heridos mientras que en 2024 fueron 384.