Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 15 y medio de la carretera troncal del norte, donde dos vehículos particulares colisionaron frontalmente luego que uno de los conductores perdiera el control tras impactar contra la división de la vía. Los heridos fueron trasladados por particulares y por una unidad del sistema de emergencias médicas.

Otro siniestro vial ocurrió en la carretera al Puerto de La Libertad, este percance dejó a una persona lesionada ya que el vehículo volcó cerca de Zaragoza.

Mientras que en la carretera que conduce de Sonsonate a Santo Domingo de Guzmán, una personas resulto lesionada tras accidentarse, la víctima fue estabilizada en el lugar por Comandos de Salvamento y posteriormente traslada hasta un centro hospitalario.

Hasta la fecha se contabilizan 15,498 siniestros viales los cuales han dejado 9,333 lesionados y 855 fallecidos. La distracción del conductor es la principal causa de estas tragedias en las carreteras.