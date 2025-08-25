Un giro indebido por parte de un automovilista fue la causa por la que un motociclista se lesionó en la calle antigua a Tonacatepeque cerca de la colonia la Coruña en Soyapango. Las heridas de la victima fueron de consideración, según detalló comandos de salvamento

Entre la calle cinco de noviembre y la avenida Federal de Alemania en San Salvador, el motorista de un camioncito quedó atrapado al interior del vehículo tras colisionar contra la parte trasera de una camioneta. La victima tuvo que ser liberada y se presume que un desperfecto mecánico habría sido la causa del siniestro

El irrespeto a las señales de tránsito fue el detonante de otro accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un motociclista, que quedó debajo de un camión en el bulevar Venezuela

Un tercer motociclista resultó lesionado tras ser embestido en el bulevar del Ejército. La imprudencia al volante habría sido la causa de este percance, según detallaron socorristas

Hasta la fecha, el observatorio nacional de seguridad vial registra 2 mil 790 accidentes protagonizados por motociclistas, donde la distracción del conductor y la invasión de carril son las dos principales causas de siniestros en carreteras.