Seis vacas perdieron la vida luego de ser embestidas por un tráiler con placas guatemaltecas en el cantón San Ramón, sobre la carretera que conduce al departamento de Usulután. Imágenes captadas en el lugar muestran a los animales sobre la vía, mientras que se desconoce la identidad de sus propietarios.

En un incidente similar, dos vehículos chocaron al intentar esquivar un grupo de ganado que caminaba por la ruta de La Paz, a la altura del sector conocido como Los Corrales en San Carlos, Morazán. Tras el impacto, ambos automotores realizaron varias vueltas antes de detenerse, pero los conductores solo sufrieron lesiones leves.

El tránsito de ganado por las carreteras está regulado por normativas que establecen las condiciones de su movilidad, tal como señalan los propios ganaderos.

Las autoridades investigan las causas de ambos percances y hacen un llamado a la precaución, especialmente en zonas donde es frecuente el tránsito de animales sobre la carretera.