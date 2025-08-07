En menos de una semana 18 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito, y 189 han resultado lesionadas, una situación preocupante consideran los socorristas.

Muchas de las víctimas de los siniestros viales han sido motociclistas, quienes se llevan la peor en estos percances.

La distracción del conductor sigue siendo la principal causa de los accidentes, pero también hay otros factores que contribuyen a estas emergencias.

En total, durante este año la cifra de accidentes de tránsito supera los 12,500, los cuales han provocado la muerte de 703 personas.