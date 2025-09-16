En el 8 ½ km de la carretera de Oro un hombre de aproximadamente 35 años murió atropellado. De acuerdo con testigos, la victima intentaba cruzar la vía y no se habría percatado de la presencia del vehículo cuyo conductor se quedó en el lugar para responder por lo ocurrido. Personal de Medicina Legal y de la Policía Nacional Civil procesaron la escena y acordonaron un tramo mientras realizaban las diligencias.

Otro accidente de tránsito tuvo lugar sobre el 86 km de la carretera internacional a la altura de Texistepeque, Santa Ana. El percance fue entre dos pick up que afortunadamente no dejó víctimas mortales, pero sí daños materiales y personas lesionadas en uno de los vehículos. En otro siniestro vial ocurrido en el kilometro 81 y medio de la carretera panamericana en el distrito de el porvenir en Santa Ana Oeste, seis personas que viajaban en un camión resultaron lesionadas luego de que el automotor chocara contra un bus de la ruta 282. Los heridos fueron trasladados a un hospital y el paso vehicular tuvo que ser restringido a un carril.