Un motociclista resultó lesionado en el kilómetro 74 y medio de la carretera Santa Ana-Chanchuapa, tras impactar contra un vehículo que se incorporaba a la vía principal. Ambos conductores fueron trasladados al hospital. En Chalatenango Centro, otro choque frontal entre un vehículo particular y una camioneta dejó cuatro personas heridas, quienes recibieron atención en un centro médico.

De acuerdo con Cruz Roja y Comandos de Salvamento, en las últimas horas se registraron 11 percances viales, una cifra que se mantiene estable en comparación con fechas anteriores. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre enero y agosto se contabilizan 14.125 accidentes, con un saldo de 8.586 personas lesionadas y 779 fallecidas en el país.