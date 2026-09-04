Accidentes de tránsito dejan varios lesionados durante las últimas horas

Durante las últimas horas se registraron varios accidentes de tránsito en diferentes carreteras del país. Uno de los siniestros ocurrió durante la noche en la vía hacia El Boquerón, donde un motociclista impactó contra un peatón que intentaba cruzar la arteria. Ambos resultaron lesionados.

Cruz Roja Salvadoreña acudió al lugar para brindar asistencia a las víctimas, quienes fueron estabilizadas y posteriormente trasladadas a un centro hospitalario.

Otro percance ocurrió en el kilómetro 47 de la carretera Troncal del Norte, donde un motociclista resultó lesionado y tuvo que ser atendido por elementos de socorro antes de ser llevado a un hospital.