Accidentes de tránsito dejan un fallecido y varios lesionados en diferentes puntos del país

En las últimas horas, distintos accidentes de tránsito dejaron un saldo de una persona fallecida y varios lesionados en diferentes puntos de El Salvador.

Uno de los percances ocurrió en el sector del cantón Nahualapa, donde cinco personas resultaron lesionadas. Los socorristas las estabilizaron en el lugar y posteriormente las trasladaron a un centro hospitalario, pero una de ellas falleció durante el traslado.

Otro accidente se registró en el kilómetro 49 de la autopista a Comalapa, donde cuatro personas resultaron lesionadas. En el percance estuvieron involucrados varios vehículos y, según el reporte del personal de socorro, el exceso de velocidad y la distracción al volante habrían sido algunas de las principales causas.