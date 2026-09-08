Accidentes de tránsito dejan un fallecido y personas afectadas en distintos puntos del país

Una persona falleció tras ser atropellada en el kilómetro 39 y medio de la carretera Troncal del Norte. Elementos de Cruz Verde realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales pese a los esfuerzos de los socorristas.

En otro accidente, ocurrido en Miraflores, sobre la carretera que conduce de Zacatecoluca hacia el Aeropuerto Internacional, un vehículo tipo sedán impactó contra los separadores de la vía. Según la versión preliminar, el hecho se habría producido cuando un motociclista realizó un giro de manera indebida, lo que habría obligado al conductor del automóvil a maniobrar para evitar una colisión y perder el control.

Personal de Comandos de Salvamento señaló que las dos personas que viajaban en el vehículo fueron atendidas en el lugar sin requerir traslado a un centro asistencial.