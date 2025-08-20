En el arriate central de la carretera de Oro terminó este vehículo particular luego de que su conductor perdiera el control, se saliera del camino y chocara contra un árbol el cual arrancó de raíz. El percance se registró sobre el kilómetro 17 de la referida autopista en el sentido que va de Soyapango hacia el distrito de Apopa. Pese a la magnitud del percance, no se reportaron lesionados, únicamente daños materiales.

En esta misma carretera, pero a la altura del retorno hacia San Martín, el conductor de un carro particular no se habría percatado de los separadores que hay en el paso a desnivel e impactó de frente contra ellos. Según testigos, en el vehículo solo viajaba el conductor quien habría resultado ileso, pero huyó de la escena porque aparentemente manejaba en estado de ebriedad. El siniestro únicamente dejó daños materiales.

En horas de la mañana, un motociclista fue arrollado en el paso a desnivel que de Apopa conduce hacia San Salvador, causando un fuerte congestionamiento vehicular en la zona. Un ciclista también fue atropellado por un automóvil en la carretera Litoral a la altura del cantón La Palma en San Rafael Obrajuelo, La Paz. El lesionado fue atendido por Comandos de Salvamento y luego trasladado a un hospital. Sobre la alameda Juan Pablo II en San Salvador, un accidente cerca del parque Infantil dejó a un motociclista lesionado; mientras que en el bulevar de Los Héroes un vehiculo chocó contra los separadores generando solo daños materiales.