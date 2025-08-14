Un joven resultó con lesiones luego de ser atropellado por un bus de la ruta 117 en el kilómetro 32/2 de la carretera Troncal del Norte en Aguilares, personal de socorro lo estabilizó en el lugar para trasladarlo a un centro médico.

En otro hecho similar, un motociclista fue atendido por el sistema de emergencias médicas, en un percance vial registrado en la carretera Panamericana, sector de la pedrera las lajas, la personal resultó con varias lesiones por lo que fue trasladado a un hospital.

Por otra parte, un vehículo que circulaba sobre la avenida Masferrer en sentido hacia la 75 avenida norte en San Salvador, impactó contra los separadores de la vía, ocasionando el cierre de un carril, luego de varios minutos fue retirado por una grúa.

Y solo daños materiales dejó este siniestro frente al semáforo de la 25 calle poniente en Santa Ana, donde se vieron involucrados un pick up y un autobús del transporte público, el accidente ocasionó caos vehicular en la zona.